L’histoire méconnue du camp pour réfugiés juifs à Bourrignon

Le camp pour internés juifs de Bourrignon a marqué le village. Entre 1942 et 1944, des baraquements ont accueilli 100 à 150 hommes orthodoxes qui fuyait la guerre sur la commune du Haut-Plateau. Une conférence a lieu dimanche à 16h à la synagogue de Delémont. Marianne Becker, présidente de l’association des amis de la synagogue de Delémont, se base sur les archives de Charles Schoppig commerçant à Delémont et de Vladimir Halpérin de Genève, ainsi qu’à divers témoignages pour relater l’histoire de ce camp de réfugiés, restée méconnue. Marianne Becker précise que « ces juifs, tous orthodoxes, à Bourrignon, avaient demandé le droit d’asile en Suisse, ils n’étaient donc pas là illégalement. Ils avaient entre 16 et 60 ans, dormaient dans des baraquements et travaillaient, notamment des travaux de terrassement ».

Le camp était situé à Bourrignon « parce que l’emplacement est proche de la frontière, et éloigné des centres urbains, ce qui permettait d’avoir un certain contrôle », explique Marianne Becker. Elle raconte aussi que ces réfugiés « se sont mêlés à la population notamment pour acheter de la nourriture et lors des soirées cinéma, une fois par mois. Des liens se sont donc tissés et il y avait une ambiance très positive dans le village ! ».