Le Chant du Gros fait son grand retour

Certains trépignent d’impatience depuis trois ans. Le Chant du Gros a fait son grand retour ce mercredi soir au Noirmont après une édition annulée en 2020 et une autre au format réduit l’an dernier. Cette cuvée 2022 est particulière à plus d’un titre puisque le festival célèbre également son 30e anniversaire. Plus de 50'000 personnes sont attendues aux Franches-Montagnes d'ici samedi soir. Officiellement, la dernière soirée est déjà complète, mais les autres le sont aussi quasiment, a précisé le patron du festival. Gilles Pierre a ajouté que des billets avaient été distribués aux habitants du Noirmont pour marquer les 30 ans.

« C’est un grand moment de bonheur », a expliqué le responsable à notre micro. L’organisation a dû faire face à plusieurs défis après sa pause forcée, entre problèmes de livraison du matériel, des automatisme « perdus » dans l’équipe et une recherche de bénévoles plus compliquée. « Ce Covid nous a tellement perturbé, qu’on était parfois défaitistes », a encore confié Gilles Pierre.

Les festivaliers ont été accueillis par un petit orage vers 17h30, mais les conditions météorologiques se sont ensuite calmées. Malgré la pluie, les sourires étaient de rigueur parmi les spectateurs.