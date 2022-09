Une motion pour des tarifs stables de rachat de l’électricité solaire dans le Jura

La même conception cantonale relève qu’il faudra doubler la production électrique. Pour s’en approcher, les panneaux photovoltaïques représentent une piste privilégiée. Et cela implique de surmonter certains problèmes qui peuvent décourager les volontés d’installation, selon Gauthier Corbat. Ce dernier met en évidence les tarifs de rachats de l’électricité verte par les gestionnaires de réseaux, aujourd’hui relativement élevés en raison de la crise énergétique, mais sujets à d’importantes variations, et qui peuvent retrouver un niveau bien plus bas. Le membre du législatif cantonal ajoute qu’il existe un certain manque de transparence quant aux tarifs de rachat pratiqués. Ces éléments mis bout à bout, les potentiels petits producteurs d’énergie photovoltaïque peuvent s’en trouver refroidis, selon Gauthier Corbat.

Il ajoute que les subventions fédérales sont essentielles pour garantir un investissement des privés dans des panneaux solaires alors que les tarifs sont fluctuants. Toutefois, leur caractère temporaire – la rétribution à prix coûtant (RPC) expire en fin d’année, et l’aide de la Confédération qui la remplace sera disponible jusqu’en 2030 – peut poser problème.

En conséquence, Gauthier Corbat estime que le canton doit élaborer des solutions pour obtenir des garanties de prix de rachat sur la durée pour la production locale d’électricité. Il demande au Gouvernement jurassien d’agir en ce sens auprès des gestionnaires de réseaux. /tbe