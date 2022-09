Le français comme moyen d'insertion

Mieux faire face au quotidien en améliorant ses compétences linguistiques. C’est ce que propose l’association Lire et Ecrire. Celle-ci dispense des cours à Delémont et Porrentruy destinés aux adultes dont les compétences en lecture et en écriture ne sont pas suffisantes pour faire face au quotidien. Pour remédier à cette situation, la section jurassienne de l'association Lire et Ecrire propose des cours chaque semaine à Delémont et Porrentruy. Les leçons se destinent aux personnes de tous les horizons, à condition qu'elles parlent français. Il y a aussi des Suisses qui s’y rendent. « J’ai le souvenir d’un jeune homme de 19 ans qui s’est présenté comme ne savant ni lire ni écrire. Il n’avait jamais été scolarisé », explique Jacqueline Fasel, responsable du cours. En ce jeudi, journée internationale de l'alphabétisation, l'association Lire et Ecrire s'est associée au Canton du Jura et à AvenirFormation pour sensibiliser aux problèmes de l'illettrisme.





Retrouver un travail passe par l'apprentissage du français

Selon Jacqueline Fasel, la plupart des participants à ces cours cherchent à améliorer leurs compétences de lecture et d'écriture, mais d'autres viennent aussi pour entraîner leur conversation. C'est notamment le cas de Nokking (prénom d'emprunt). Cette Thaïlandaise de 40 ans est arrivée en 2012 en Suisse. Infirmière dans son pays d'origine, elle cherche à retrouver un travail en Suisse dans le domaine de la santé. Mais, pour y parvenir, elle doit remplir certaines exigeances. « On me demande d’avoir un niveau de français d’au moins B2. Et pour y arriver, je dois encore améliorer mes compétences de conversation », explique-t-elle.