2900jaimemespavés et le vélo-trial

Porrentruy accueille ce week-end une compétition internationale de vélo-trial. Le VC Jurassia Bassecourt met sur pied une manche de Coupe de Suisse. Neuf nations différentes seront représentées. Le champion du monde, l’Allemand Dominik Oswald, sera notamment de la partie. Et si cette manifestation voit le jour à Porrentruy en vieille ville, à la place d’un site industriel à Delémont, c’est grâce à une association qui a pour but de redynamiser la cité bruntrutaine.

Nommée #2900jaimemespavés, elle a été créée il y a moins d’un an et compte déjà quatre événements à son actif. On peut citer un marché de St-Martin ou encore une disco-mobile pour enfants. Cette fois-ci, c’est un rendez-vous sportif qui s’inscrit totalement dans le but recherché, selon Cédric Guéniat. Le président de l’association relève que ce week-end des personnes de l’extérieur vont ainsi découvrir Porrentruy. La jeune association a fait le lien entre la municipalité et le VC Jurassia, afin de lui éviter de perdre du temps avec les aspects administratifs.

Pour le VC Jurassia Bassecourt, c’est l’occasion idéale de faire mieux connaître le vélo-trial. La plupart des grandes compétitions se déroulent désormais dans un milieu urbain, afin que ce sport se rapproche du public. Pour la manche bruntrutaine, 60 tonnes de matériel ont été transportées dans le haut de la vieille ville.

Devant le séminaire et sur la place Jean-François Comment, samedi, se mesureront les catégories élites femme (11h) et homme (15h), suivies par un show (20h). Le dimanche, ce sera au tour des plus jeunes (9h15). Et pour celles et ceux qui veulent s’essayer à ce sport, un espace leur sera réservé devant le Lycée cantonal. Des vélos seront même à disposition. /ncp