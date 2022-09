Début d’incendie à Courfaivre

Un incendie s’est déclaré vendredi matin à Courfaivre dans la cuisine d’une habitation occupée par une personne âgée. Cette dernière a été rapidement évacuée par des voisins et mise en sécurité. L’intervention des pompiers de Haute-Sorne et de Delémont a permis de vite maîtriser le sinistre, dont l’origine est due à un acte humain accidentel. Personne n’a été blessé et les dégâts sont de moyenne importance. Une ambulance a toutefois été appelée sur place pour procéder au contrôle de quelques personnes incommodées par la fumée. /comm-rch