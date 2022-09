Le retour de la Route du poisson

Une mythique course d’attelage fait son retour après 10 ans d’absence : la Route du poisson se tient la semaine prochaine à Boulogne-sur-mer dans le nord de la France. Aux côtés de 300 chevaux et 12 équipes, plusieurs Jurassiens seront de la partie avec l’équipe de Suisse du Franches-Montagnes. L’habitant des Breuleux Joe Leiber, 22 ans, sera notamment de la partie pour la première fois. Des épreuves de dressage et maniabilité notamment seront organisées à Boulogne-sur-mer la semaine prochaine puis les attelages relieront Paris sur un parcours d’environ 300km. Un hommage aux anciens mareyeurs qui devaient livrer le poisson à la capitale française. /mmi