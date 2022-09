Rossemaison a son nouvel éclairage LED

L’éclairage public de Rossemaison est désormais entièrement nouveau. La commune est passée de lampadaires à décharge de sodium à une lumière LED de dernière génération. Les 170 candélabres du village sont désormais dotés de cette technologie, avec détecteur de mouvement. Ce changement permet de diminuer l’intensité de l’éclairage à 25% en pose et de la remonter à 100% de puissance lors de passages de passants ou de véhicules. La commune indique ce vendredi que cette amélioration induit une économie d’énergie de 70%, une nette diminution des frais d’entretien, une meilleure qualité de l’éclairage public et une réduction sensible de la pollution lumineuse, tout en garantissant une sécurité optimale. /comm-rch