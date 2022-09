Swiss skills : « Ça va nous donner une visibilité »

« On est passionné par ce travail » : c’est par ces mots que Jessy Tövishati, apprenti constructeur de voies ferrées, explique sa médaille d’or remportée aux swiss skills, le concours suisse des métiers d’apprentissage qui s’est achevé dimanche à Berne et a rassemblé près de 1'000 jeunes. L’habitant de Courrendlin se forme chez Laurent Membrez SA et est monté sur la plus haute marche du podium avec son frère qui habite et travaille dans le canton de Vaud. « Ça nous fait vraiment un bon souvenir », se réjouit le jeune apprenti. « Ça va nous donner une visibilité. Des grands patrons d’entreprises sont venus nous voir », explique encore Jessy Tövishati. Deux autres médailles jurassiennes ont été remportées lors de ces swiss skills. A noter encore que la Jurassienne d'origine Léane Plumey qui travaille dans le Valais a aussi décroché l'or dans la catégorie commerce de détai. /mmi-fco