La Revue delémontaine fait sa « Divine comédie électorale »

La Revue delémontaine remonte sur les planches, et cette fois sur celles du Théâtre du Jura. La CHIARDE – pour Confrérie Honorifique Inhérente à la Revue Delémontaine Episodique – propose son nouveau spectacle les 20, 21 et 22 octobre prochains dans la Grande salle du nouvel écrin culturel jurassien. Intitulé « Divine comédie électorale », il rassemblera sur scène une cinquantaine d’acteurs, musiciens et chanteurs bénévoles.

D’une durée d’une heure et demie, la comédie musicale de la CHIARDE va bien évidemment épingler les politiciens de Delémont en cette période d’élections communales. La troupe évoquera aussi Porrentruy et Moutier, ainsi que de la vie delémontaine en général. « Cette année, on se la pète : on joue au Théâtre du Jura. On va donc faire du théâtre ! Jusqu’à présent, on déconnait. Mais maintenant que l’on se produit dans ce lieu majestueux, on doit devenir sérieux. On n’est pas là pour rigoler », ironise le président de la Revue delémontaine Laurent Meli. « Nous allons revisiter Molière, Ionesco et Shakspeare. On élève donc le niveau pour rendre ses lettres de noblesse au Théâtre du Jura. On a compté chaque phrase pour qu’il y ait douze pieds et que ce soit bien des alexandrins. Il faut avoir le bon nombre de vers : d’habitude, on a des verres à pied. Cette fois, on a des pieds dans des vers », sourit pour sa part le metteur en scène Célien Milani.

Les billets pour le spectacle « Divine comédie électorale » de la CHIARDE sont en vente dès à présent à l’accueil du Théâtre du Jura ou sur le site www.theatre-du-jura.ch. Ils peuvent aussi être obtenus au 032 566 55 55. Un repas optionnel, sur inscription, sera par ailleurs proposé au Forum St-Georges le vendredi et le samedi.