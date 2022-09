Et hop sur la scène de La Hopscène à Saignelégier

Une nouvelle association culturelle active à Saignelégier dévoile sa première programmation. La Hopscène est en charge de la gestion de la scène de la BFM, la Brasserie des Franches-Montagnes. L’association a vu le jour au printemps dernier et compte une vingtaine de membres. Elle a présenté sa programmation ce mercredi avec une dizaine de rendez-vous prévus jusqu’à la fin de l’année. Loïc Lantoine, Silver Dust ou encore Vreni Holzer seront à l’affiche. Les concerts proposés au public étaient jusqu’à présent organisés par la BFM. La programmation imaginée par la nouvelle association présente toujours une dominante rock avec également un accent régional, mais elle se veut aussi très éclectique et vise un large public. Les concerts restent gratuits, comme le souligne le coordinateur de La Hopscène Jérôme Gogniat, et le budget est encore assuré en grande partie par la BFM. L’association est toutefois à la recherche de fonds tant publics que privés.

La BFM organise des concerts depuis 2013 et a investi 150'000 francs en 2019 dans une nouvelle scène avec pour objectif d’accueillir davantage de public. La salle peut à présent accueillir environ 400 personnes. L’association La Hopscène a ainsi été créée pour augmenter et diversifier l’offre culturelle.