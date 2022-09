La réponse du berger à la bergère sur l’extinction de certains lampadaires à Delémont

« La rébellion des étoiles » répond aux Services industriels de Delémont. Le groupe qui a récemment enlever les fusibles de certains lampadaires de la ville a envoyé ce mercredi un courriel à la suite du communiqué publié la veille par les SID pour dénoncer l’opération et pour annoncer leur intention de porter plainte. Il indique que son action se veut « symbolique et humoristique » et qu’elle vise à « inciter les autorités à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour économiser de l’énergie ». Le groupe précise « qu’aucune déprédation n’a été commise et que les plombs dévissés ont été laissés sur les boîtiers ». Il explique également qu’il « n’a pas éteint les lampadaires qui éclairaient les passages piétons ou les terrasses des cafés et restaurants ». Le groupe se dit composé de « citoyens ordinaires » mais ne mentionne aucun nom dans son message. /comm-fco