Le National FM fait un retour à la normale dans une version élargie

Le National FM revient dans un format classique, soit sans restriction sanitaire. La manifestation qui réunit les finales suisses de sport et d’élevage du cheval franches-montagnes se déroulera de jeudi à dimanche au Haras national d’Avenches. De nombreux participants sont attendus et pas moins de sept disciplines équestres sont au programme dont l’attelage, le saut ou encore le dressage. Plusieurs nouveautés sont prévues. La manifestation compte ainsi un jour de plus cette année et se déroulera exclusivement sur le terrain du Haras national. Elle accueillera également une partie officielle pour célébrer le jubilé des 25 ans de la FSFM, la Fédération suisse du franches-montagnes.

Le National FM avait pu se tenir en 2020 mais dans un format réduit et à huis clos. Il avait également eu lieu l’an dernier, mais avec le certificat Covid. La gérante de la FSFM, Pauline Queloz, souligne que tant les organisateurs que les participants et le public se réjouissent de ce retour à la normale et attendent ce rendez-vous avec impatience.