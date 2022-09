Record de température nocturne avant l’arrivée du froid

L'automne arrive, mais il a pourtant fait étonnement chaud la nuit de mardi à mercredi, notamment en Ajoie. La température était encore de 22,6 degrés à minuit et de 19,7 degrés au petit matin selon les relevés de la station météorologique de Fahy. Il s’agit bien d’un nouveau record pour une température nocturne sur un mois de septembre, le dernier était de 18,3 degrés enregistré le 4 septembre 2006. « D’une part, on a une masse d’air chaud qui nous remonte d’Afrique du Nord. Deuxièmement, on a du vent, donc la nuit n’était pas calme, et des nuages. Ces trois conditions font que les températures n’ont quasiment pas baissé durant la nuit », explique Frédéric Glassey de Meteonews alors que le record a aussi été approché à Delémont, sans être battu. Si le phénomène est courant, son ampleur est en l’occurrence exceptionnelle pour un mois de septembre, et ne doit rien en l’occurrence au contexte de réchauffement climatique selon l’expert.