Santé numérique : les cantons romands approfondissent leur collaboration

Les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Valais et Vaud ont indiqué mercredi avoir approuvé un projet de convention intercantonale dont le but est de renforcer leur collaboration dans le développement de la santé numérique. Ce cadre commun, qui doit encore être approuvé par les Parlements de chaque canton, doit permettre le développement de nouveaux services numériques favorable aux patientes et patients.

Ce projet va au-delà du dossier électronique du patient (DEP), qui est mis à disposition depuis mai 2021 par l'Association CARA et qui est financé par les mêmes cinq cantons romands qui se sont engagés dans cette nouvelle convention. Une telle collaboration dans ce domaine, indiquent-ils dans un communiqué, est unique en Suisse.

La convention « porte en particulier sur les données, les organisations traitant ces données, leur sécurité et leur protection ». Les cantons contractants travaillent déjà sur plusieurs dossiers, comme le plan de médication partagé ou le plan de soins partagé, facilitant la prise en charge de patients chroniques.

Le développement de la santé numérique doit donner aux patientes et aux patients « une réelle possibilité de s'approprier leurs données personnelles de santé et ainsi de devenir acteurs de leur propre santé ». Les professionnels de la santé, eux, utiliseront cet outil afin d'améliorer la sécurité et la qualité des prises en charge.

Le projet de convention adopté par Fribourg, Genève, Jura, Valais et Vaud a été transmis à une commission interparlementaire réunissant sept élus de chaque canton. Une fois examiné, le projet sera renvoyé aux exécutifs cantonaux puis aux législatifs pour ratification. L'entrée en vigueur de la convention est prévue pour 2024. /ATS-aba