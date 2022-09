Flashé à 143 km/h au lieu de 100 près de Glovelier

Un automobiliste a été flashé à 143 km/h au lieu de 100 entre Bassecourt et Glovelier, un autre à 89 km/h dans le 60 à Delémont : la police cantonale a transmis jeudi ses statistiques sur la circulation routière du mois d'août.

Plus de 59'000 véhicules ont été contrôlés par radars mobiles et semi-stationnaires. 1'984 conducteurs ont été amendés, 13 ont fait l’objet d’un rapport au Ministère public et cinq ont fait l’objet d’un retrait de permis. Sur l’ensemble du canton au mois d'août, 13 personnes ont été dénoncées pour conduite sous l’effet d’alcool et deux étaient sous l’effet de stupéfiants. /comm-cto