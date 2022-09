Il y avait du monde à la piscine cette année

L’été de tous les records. Les températures caniculaires et le beau temps ont fait le bonheur des baigneurs cette année. Les piscines en plein air ferment leurs bassins ce week-end, et l’affluence a été excellente durant la saison estivale, avec un record enregistré à Delémont.





Année record à Delémont

La piscine en plein air de la capitale a accueilli un peu plus de 85'000 entrées cette saison selon son responsable Patrick Matthez. Il précise que l’affluence a été très haute et régulière durant toute la saison. La piscine en plein air de Delémont avait ouvert ses portes le 2 mai, soit plus tôt que d'accoutumée.

Le constat est le même à Porrentruy. Les chiffres définitifs ne sont pas encore disponibles mais l’année a été très bonne selon le conseiller municipal Philippe Eggertswyler. L’élu note également qu’il n’y a eu aucun souci technique et que peu d’incivilités ont été enregistrées cette saison.

Le bilan est également très bon à Moutier. La piscine a enregistré l’une de ses meilleures saisons. Selon le responsable Romain Crevoisier le chiffre d’affaires réalisé durant l'été 2021 a été atteint au mois de juin cette année, preuve que l’affluence a été excellente cet été.





Une saison qui reste loin des chiffres de 2003

Enfin, la piscine de Tramelan, qui accueille de nombreux nageurs taignons, a fermé ses portes le week-end dernier. Elle enregistre également une très bonne année avec un peu plus de 54’000 entrées. Mais ce chiffre est encore loin du record absolu de 2003 avec 24'000 entrées supplémentaires note le responsable de la piscine Jean-Luc Mercerat. Ce dernier note toutefois qu’il a parfois été compliqué de trouver du personnel en nombre suffisant pour assurer la surveillance lors des périodes de forte affluence. /tna