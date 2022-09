L’école de Courgenay bientôt à l’étroit

Courgenay victime de son succès démographique. Depuis 15 ans, 400 personnes de plus sont arrivées dans la commune ajoulote. La population s’élève désormais à 2460 habitants. Conséquence de ce boom : le nombre d’écoliers prend aussi l’ascenseur. Ainsi lors de cette rentrée scolaire, la dernière salle disponible a été attribuée. L’école primaire compte douze classes et 218 élèves répartis sur quatre sites. Les autorités communales réfléchissent aux différentes solutions pour faire face à une future augmentation. Selon les projections, une vingtaine d’enfants supplémentaires devront être scolarisés dans quatre ans. « Cette projection ne tient pas compte des nouveaux habitants qui arriveront », précise Mathieu Cerf, conseiller communal en charge du dossier. Pour faire face à cette hausse des effectifs, une étude a été mandatée. Parmi les pistes analysées, on retrouve l’aménagement des combles de la mairie, l’achat d’un bâtiment voisin, mais surtout l’agrandissement du site du Patet. C’est cette dernière solution qui est privilégiée. La centralisation serait plus adéquate pour les écoliers et les parents. Le secteur, éloigné des grands axes, offre aussi davantage de sécurité aux enfants.