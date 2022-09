La pétition pour une école à Soulce a été déposée

La pétition demande l’ouverture d’une ou plusieurs classes à degrés multiples, de préférence pour la rentrée scolaire 2023. Mélanger les élèves représente un avantage : « Cela laisse plus de place pour l’entraide et la solidarité » selon Cora Dubach qui s’appuie également sur les résultats d’une étude menée par Françoise Pasche-Gossin, professeure à la HEP-BEJUNE, sur le projet pilote « classe à degrés multiples » au canton du Jura. Actuellement, 30 élèves de primaire des deux villages de la commune de Haute-Sorne se déplacent à l’école à Glovelier. Cora Dubach mentionne que Soulce a été préféré à Undervelier car il y a déjà des infrastructures complètes et que c’est plus proche de la nature.