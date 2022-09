Le Pandamobile s’installe aux Bois

Le Pandamobile est de passage aux Bois. Le 15 et le 20 septembre, des élèves taignons pourront profiter de l’animation itinérante du WWF, consacrée aux changements climatiques. Le thème abordé s’intitule : « Plic, ploc… le glacier fond ! » Les élèves découvrent ainsi l’intérieur d’une grotte de glace et suivent aussi l’histoire du lagopède alpin, du lièvre variable et de la marmotte, qui souffrent du réchauffement de la Terre. « Notre intention est d’expliquer ce thème d’actualité compliqué aux jeunes enfants, de manière simple, mais juste. De leur donner des pistes pour pouvoir être actifs», relève Aline Junod, responsable du projet au WWF Suisse.





Matériel pédagogique en ligne

Les élèves qui ne visiteront pas le Pandamobile peuvent trouver des dossiers et d’autres fiches d’activités sur ces mêmes thèmes sur le site internet du WWF Suisse. Le Pandamobile est le plus ancien projet d’éducation à l’environnement de l'organisation et visite les cours d’école depuis 1978. Plus de 360 000 enfants ont été sensibilisés à divers thèmes grâce à ses animations. /comm-cto