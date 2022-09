Les partis jurassiens se positionnent pour le 25 septembre

Pour la réforme de l’AVS, les camps sont politiquement tranchés. La droite vote globalement oui, la gauche non. Dans le détail, l’UDC, le PDC, le PLRJ, les Vert’libéraux et la Chambre de commerce et d’industrie du Jura approuvent le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA, ainsi que la modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants. PCSI, PSJ, Vert-e-s, parti évangélique Jura et CS-POP prônent le non. En ce qui concerne la modification de la loi fédérale sur l’impôt anticipé, la répartition droite-gauche est similaire, avec toutefois une spécificité jurassienne. Les libéraux-radicaux du canton invitent à voter non, contrairement au parti national. Enfin, l’initiative sur l’élevage intensif reçoit le soutien de la jeunesse socialiste jurassienne et des Vert-e-s, alors que le parti socialiste et le CS-POP laissent la liberté de vote. UDC, PDC, PLRJ, Vert’libéraux, PCSI, PEV et CCIJ invitent à refuser le texte. /lbe