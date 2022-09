Pré-inscriptions ouvertes pour un vaccin contre la variole du singe

La Suisse dénombre pour le moment plus de 400 cas de variole du singe, et une tendance au ralentissement est actuellement observée. Il est toutefois possible de se pré-inscrire, pour bénéficier d'une dose de vaccin contre la maladie. C'est ce que révèle le canton du Jura dans un communiqué publié jeudi. Une adresse email a été créée pour les personnes qui souhaitent se faire vacciner contre la maladie, à savoir varioledusinge@jura.ch

Comme ses voisins, la Suisse a commandé un certain nombre de doses de vaccin Imvanex à la firme Bavarian Nordic. Or, la date de livraison n'est pas encore connue, ni le nombre de doses disponibles.







Recommandations de l'OFSP

L’Office fédéral de la santé publique recommande la vaccination à titre préventif aux hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes et aux personnes transgenres qui changent de partenaires sexuels. Les professionnels exposés au virus (professionnels de santé ou professionnels exerçant dans les lieux offrant des services sexuels), les personnes ayant eu un contact à risque avec un malade sont aussi concernés par la recommandation, tout comme les femmes enceintes et autres personnes à risque. Pour l’instant, aucune recommandation de vaccination n’est prévue pour l’ensemble de la population.







Interrompre les chaînes de transmission

La vaccination doit permettre d’éviter les formes graves de la maladie et d’interrompre les chaînes de transmission. Les personnes présentant des symptômes compatibles avec une infection à la variole du singe sont invitées à prendre contact avec leur médecin traitant. De plus, il est recommandé à toute la population à risque de continuer à se protéger (désinfection des mains et utilisation de préservatifs). /comm-cto