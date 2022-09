Sorti(e) de boîte : Fly Anesthesia

Son nom évoque celui d’une compagnie aérienne, mais c’est dans le secteur médical que nous emmène l’entreprise au cœur de Sorti(e) de boîte. Etablie à Marin dans le canton de Neuchâtel, Fly Anesthesia est spécialisée dans l’anesthésie des patients. Elle pilote un réseau de plusieurs dizaines de spécialistes dans toute la Suisse romande, en partenariat avec des institutions publiques ou privées.





Un souci de sécurité

Pascal Locatelli est cofondateur et directeur d’exploitation de Fly Anesthesia. Il relève que les préparatifs de sécurité de l’anesthésie et du pilotage sont similaires, ce qui explique le nom de la société. Fondée en 2016 par trois professionnels du secteur qui souhaitaient voler de leurs propres ailes, elle a commencé petit, pour pratiquer aujourd’hui environ 12'000 anesthésies par an. Désormais, les objectifs de la direction consistent à conserver et à élargir la clientèle, et de renforcer ses liens avec le secteur public. Le bloc de l’Hôpital de Riaz, appartenant à l’Hôpital Fribourgeois, lui a par exemple été confié cette année.