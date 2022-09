Un nouveau véhicule pour le SIS Val Terbi

Un petit nouveau dans la flotte du SIS Val Terbi. Le Service d’incendie et de secours (SIS) du Val Terbi annonce ce jeudi l’arrivée d’un nouveau véhicule de transport 4x4. Cet achat a été réalisé pour remplacer un véhicule vieux de 27 ans et arrivant en fin de parcours. Ce véhicule, qui n’a pas encore fait son baptême du feu, est équipé de matériel de protection respiratoire et pourra aussi atteler des remorques diverses, précise le communiqué. /comm-ech