Une bourse d’artiste pour Paris mise au concours

Une bourse d’artiste pour la Ville lumière. Le Canton du Jura met au concours une bourse d’artiste pour un séjour à la Cité internationale des Arts à Paris pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Il précise dans un communiqué jeudi que la bourse, qui propose un studio et une aide financière de 1'500 francs par mois, peut être attribuée à une personne pour une durée d’une année ou à deux personnes pour une durée de six mois. Le concours est ouvert aux créateurs et créatrices domiciliés dans le Jura, ou qui en sont originaires et ont quitté le canton depuis moins de dix ans. Les candidatures doivent être soumises jusqu’au 15 octobre. Toutes les informations ici. /comm-ech