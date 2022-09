Walter von Känel honoré par St-Imier

Le Conseil municipal de St-Imier a décidé pour la première fois d'octroyer le titre de citoyen d'honneur. Son attention s'est tout naturellement portée vers Walter von Känel, ancien directeur de Longines, instigateur de l'Espace des Troupes jurassiennes au Musée de St-Imier, un homme au parcours exceptionnel comme l'ont relevé les autorités. Jeudi soir, à l'occasion d'une cérémonie officielle qui a regroupé famille, amis, anciens collègues et élus de St-Imier, le conseiller municipal Corentin Jeanneret à citer quelques chiffres qui illustrent l'engagement professionnel et militaire de Walter von Känel. Parmi ces nombres, on retiendra les 400 voyages en Chine, 120 en Russie, 29 passeports usés, 1'900 jours de service sous les drapeaux et... 27 marathons. « Nous avions pensé renommer une rue ou une place du nom de Walter von Känel, mais le principal intéressé a été clair : pas de ça de son vivant », a plaisanté l’un des orateurs. C'est donc un titre inédit qui a été instauré pour l'occaison, titre qui vient couronner une vie d'engagement exemplaire en faveur de St-Imier et de la région. Walter von Känel s'est d'ailleurs dit très ému de cette distinction.