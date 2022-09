Audrey Zamblé Bi dirigera l’APEA

La succession de Christian Minger à la tête de l’APEA est assurée. Le Gouvernement jurassien indique vendredi qu’il a désigné Audrey Zamblé Bi en tant que nouvelle présidente et cheffe du Service de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. Cette dernière est âgée de 34 ans et titulaire d’un Master en droit. Elle travaille au sein de l’APEA depuis 2016. Audrey Zamblé Bi est actuellement adjointe au chef de service et membre de l’Autorité collégiale. « Elle dispose d’une solide expérience dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte », souligne le Gouvernement dans son communiqué. La nouvelle responsable prendra ses fonctions le 1er janvier.

Pour rappel, Christian Minger va, de son côté, quitter l’APEA à la fin du mois de septembre. Il était à la tête de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte depuis sa création en 2013. /comm-alr