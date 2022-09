Bel engouement pour la première « Nuit des entreprises jurassiennes »

Le public a répondu présent pour la première « Nuit des entreprises jurassiennes ». L’évènement organisé par la Chambre de commerce et d’industrie du Jura a réuni près de 900 personnes jeudi à travers le canton. Des visites ont été proposées dans 22 entreprises entre 18h et 22h, ainsi que dans l’après-midi à plusieurs classes de 10e et 11e Harmos. Dans le détail, quelque 650 visiteurs et 200 élèves ont participé à cette manifestation qui entendait rapprocher le tissu économique du grand public, mais aussi faire découvrir des endroits habituellement inaccessibles. Chaque participant pouvait s’inscrire à l’un des onze tours proposés et ainsi visiter deux sociétés différentes. Quasiment tous les circuits ont affiché complet selon le directeur de la CCIJ, Pierre-Alain Berret.

Dans un communiqué, la Chambre de commerce et d’industrie du Jura souligne que « les dirigeants d’entreprises et leurs collaborateurs ont mis les petits plats dans les grands pour accueillir le public et proposer des visites attractives ». Compte tenu de l’intérêt marqué de la population pour cet évènement, la CCIJ va examiner la possibilité d’organiser une nouvelle « Nuit des entreprises jurassiennes » dans le futur. /comm-alr