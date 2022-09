Du matériel médical jurassien en partance pour le Bénin

Une nouvelle opération s’est déroulée vendredi matin, à Delémont, dans le cadre du jumelage entre l’Hôpital du Jura et celui de Tanguiéta, au Bénin. Les deux infirmières jurassiennes en charge de ce partenariat, Astrid Fiorello et Martine Cuttat, ont rempli, avec l’aide de plusieurs personnes dont des employés de l’H-JU, un container de seize tonnes avec du matériel médical. Elles se rendront prochainement au Bénin pour vider le contenu de ce box et le distribuer. Les deux infirmières précisent que l’Hôpital du Jura participe à la démarche en donnant des équipements qui ne peuvent plus être utilisés en Suisse et en prêtant un local, mais elles ne reçoivent aucun soutien financier de la part de l’établissement. De l’argent a été récolté par le biais de différentes actions, notamment des ventes d’objets et de produits réalisés au Bénin. Les deux infirmières ont, par ailleurs, participé ces dernières années au financement de l’assainissement de latrines pour les familles des patients hospitalisés à Tanguiéta. /comm-alr