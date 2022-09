La fête du patois (presque) sans… le patois

Le patois est sur le point d’envahir la vieille ville de Porrentruy. La Fête romande et internationale des patoisants s’y tient le week-end des 24 et 25 septembre. Un riche programme a été concocté par le comité d’organisation. Près de 500 personnes prendront part au banquet officiel du dimanche. Avant cela, les différentes fédérations de Romandie, de France et d’Italie défileront dans un cortège emmené par la fanfare municipale de Porrentruy. Si le patois sera au cœur de plusieurs expositions et productions musicales, il risque fort d’être absent des échanges. Les participants parlent en effet deux patois bien distincts (langue d’oc et langue d’oil). « On ne peut pas dialoguer entre nous », avoue Maurice Jobin, 1er vice-président du comité d’organisation.