Les vendanges festives en Prévôté

Moutier célébrera sa vigne les 23 et 24 septembres. L’Esplanade de la Collégiale accueillera la 12e Fête des vendanges prévôtoises, avec un concept toujours très axé sur le respect de la nature et de l’environnement. Ce sont les valeurs défendues par l'association Autour de St-Germain : partage, convivialité, amitié, terroir. Et comme à chaque édition, le volet écologique bénéficiera d'une mise en valeur particulière. La tâche reviendra cette année à l'association prévôtoise InTerreAction, qui proposera le samedi à 10h un atelier Fresque de la Renaissance écologique. Côté cuisine, le comité insistera également sur les produits locaux, issus de l'agriculture biologique. Avec cette fois-ci une petite nouveauté en termes de plaisir gustatif : la saucisse au marc. Un menu parfaitement dans les valeurs de l’association, insiste son président Louis Heyer, qui y voit aussi l'occasion d'une présentation quasi théâtrale entre vapeurs de l'alambic et odeurs suaves.