Une bonne récolte pour un record du monde

Récolte fructueuse pour les plus grands röstis au monde. La section delémontaine d’Agrijura a récolté ce vendredi une trentaine de kilos de pommes de terre dans les six bacs installés début mai devant la gare et l’Hôtel de Ville. Malgré la chaleur de l’été, les tubercules ont poussé à la hauteur des espérances.

Plantés dans toute la Suisse, les tubercules seront apportés sur la Place fédérale à Berne lundi prochain et serviront à cuisiner les plus grands röstis au monde et ainsi figurer dans le « Guiness World Records ». Cette action s’inscrit dans le cadre des 125 ans de L’Union suisse des paysans. /gtr