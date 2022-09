Un Jurassien pour interpréter Lulu, dans Les Indociles

Des mèches châtains, comme Lulu, un air espiègle, comme Lulu, et un même esprit revendicateur (c'est lui qui le dit !) : Marinel Mittempergher a été choisi par l'équipe de la série TV Les Indociles, pour interpréter le jeune Lulu. Passionné de théâtre depuis tout petit, l'étudiant en sciences politiques a passé le casting un peu par hasard... mais ça a marché. A partir de cet automne, il foulera les plateaux de cinéma pour tourner les deux premiers épisodes de la série, produite par l'unité Fictions de la RTS.





Il connaît les planches, pas les plateaux

Originaire de Châtillon, Marinel a 21 ans et a pris des cours de théâtre depuis tout petit. Il a pu bénéficier des enseignements de la Matu Théâtre et a alimenté sa passion avec de nombreux projets amateurs. Il fait notamment partie de la compagnie Vol de Nuit et pratique aussi la musique. Malgré cela, le jeune homme n'a jamais fait de cinéma et admet avoir été un peu surpris lorsqu'il a été sélectionné pour jouer Lulu :