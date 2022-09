« A la conquête de la mairie d’Alle » (1/8)

C’est un combat inattendu qui va se jouer à Alle. Après le retrait du maire actuel Stéphane Babey, la PDC Karine Genesta-Nagel a été une des premières dans le Jura à se lancer dans la course à la mairie le 23 octobre. Alors que le Parti démocrate-chrétien occupe la mairie depuis 148 ans, une autre candidature s’est invitée à la dernière minute. Serge Caillet, conseiller communal PLR, se présente en tant que candidat libre.

Si ce dernier affirme représenter le renouveau, Karine Genesta-Nagel considère elle aussi incarner une nouvelle dynamique pour la commune. Âgée de 37 ans, cette secrétaire-comptable souligne qu’elle pourrait devenir la première maire du village. Au sein de l’exécutif depuis 2016, elle voit cette fonction comme un challenge. Quant à l’étiquette partisane que son rival a volontairement mise de côté, la PDC Karine Genesta-Nagel l’assume et la revendique : « C’est un groupe, un esprit d’équipe, on est plus fort en étant ensemble ». Si la conseillère communale devient maire, elle consacrera une partie de son mandat à rénover des bâtiments publics. Elle imagine également davantage de synergie avec les communes voisines.