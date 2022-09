La FJM cartonne au concours suisse de direction

De belles prestations pour la Fédération jurassienne de musique (FJM). Organisé par l’Association suisse des directeurs de musique à vent et l’Association suisse des musiques, le concours suisse de direction s’est déroulé de jeudi à dimanche dernier dans le canton d’Argovie à Suhr. Sur vingt inscriptions, dix candidats ont été retenus, dont trois membres de la FJM : Emilie Chabrol (directrice de l’Union Instrumentale Delémont), Boris Oppliger (directeur de l’Ensemble de Cuivres La Covatte, la fanfare de Montsevelier et l’Ensemble de Cuivres Jurassien B), et Emile Sanglard (directeur de la Fanfare L'Harmonie Vendlincourt et de la Société de Musique d'Alle). Après un premier tour et une demi-finale, les trois finalistes, à savoir Emilie Chabrol, Gaudens Bieri (des Grisons) et Boris Oppliger, ont dirigé l’harmonie « Sinfonisches Blasorchester Bern » devant le jury. Ce dernier a décerné le 1er prix à Emilie Chabrol, le 3e à Boris Oppliger.

Le concours suisse de direction est organisé tous les trois ans et s’adresse à des directrices et directeurs d’harmonie, fanfare et Brass band âgés de 35 ans au maximum. /comm-ech