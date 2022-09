La géothermie profonde de retour sur la table du Conseil général de Haute-Sorne

Le dossier de la géothermie profonde refait surface au Conseil général de Haute-Sorne. Lundi soir, le maire Jean-Bernard Vallat a tenu à rappeler que la commune ne peut pas constater la validité du permis de construire qui a dernièrement été remis en question. Le conseiller communal en charge de l’énergie Raoul Jaeggi a, quant à lui, été interpellé à l’heure des questions orales sur le même sujet. Il a apporté des précisions à l'élu de Haute-Sorne Avenir Patrick Muller qui souhaitait un éclairage concernant l’eau requise pour un tel projet. Durant la phase exploratoire qui s'étend sur trois ans, il est prévu d’utiliser au total environ 5'000 mètres cubes, l’équivalent de la consommation d’un chantier ordinaire, d’après Raoul Jaeggi. Par la suite, il est prévu de prélever au maximum 180 mètres cubes d’eau par heure dans le Tabeillon, alors que le débit normal de ce cours d’eau est d’environ 4'000 mètres cubes par heure, de 700 à l’étiage, selon le conseiller en charge de l'énergie qui s'appuie sur des chiffres de l'Office cantonal de l'environnement. Raoul Jaeggi a toutefois précisé qu’aucune concession n’a encore été signée avec les promoteurs et que la commune avait toujours la possibilité de leur demander d’aller puiser l’eau ailleurs.

Le Conseil général a, par ailleurs, choisi lundi de nommer lui-même les membres de la commission de suivi concernant le projet de géothermie profonde. Cette dernière sera formée de quatre à sept personnes.





Un Noël économe, une politique d’éclairage à revoir ?

Face aux problèmes énergétiques qui se profilent, la commune de Haute-Sorne a fait un choix. Elle a décidé de ne pas suspendre de décorations de Noël cette année. Cette décision a aussi été motivée par les frais qui devraient être engagés pour remettre en état ces décorations. Toujours au chapitre énergétique, Haute-Sorne réfléchit actuellement à la diminution de sa consommation pour l’éclairage public. Les autorités vont notamment se renseigner sur l’extinction des lampadaires à un certain moment de la nuit.





Deux gros crédits passent la rampe, la statue de Steve Guerdat ne bougera pas

Les conseillers généraux ont également donné leur accord à de grosses dépenses. Ils ont dit « oui » à l’unanimité à une enveloppe de 380'000 francs nécessaire à la reprise, au tri, à l’entreposage et à l’organisation de la gestion des archives communales et bourgeoises des villages qui composent la commune fusionnée. Ils ont aussi adopté par 26 voix et quatre abstentions un crédit de 555'000 francs pour la réfection de la desserte nord du village de Bassecourt.

Par ailleurs, la motion transformée en postulat du groupe UDC intitulée « Déplacement de la statue de Steve Guerdat » a été refusée par 21 voix contre trois et sept absentions. Le groupe agrarien souhaitait donner davantage de visibilité à cette statue. Mais, avant même le refus du plénum, l’Office fédéral des routes avait refusé l’emplacement proposé par l'UDC de Haute-Sorne, à savoir le rond-point qui se trouve au nord du Centre Coop. La Société d’embellissement de Bassecourt, à l’origine de la démarche, avait aussi montré son opposition au projet de transfert. La statue qui représente le titre olympique que le cavalier jurassien a remporté en 2012 restera donc au centre de son village... /mle