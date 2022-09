Les millionnaires en hausse dans le Jura

Le canton du Jura compte toujours plus de millionnaires. La tendance ressort d’un rapport publié par le Gouvernement jurassien en réponse à un postulat du député Baptiste Laville. L’élu du groupe Vert-es et CS-POP souhaitait notamment savoir si le fossé entre les riches et les pauvres s’agrandissait également dans le Jura. L’exécutif cantonal estime qu’il est difficile de tirer de tels constats au regard des chiffres à disposition.

Le Gouvernement souligne qu’il n’existe pas d’indicateur précis concernant l’évolution des richesses dans le Jura. Il est toutefois possible de reprendre certaines statistiques de l’Administration fédérale des contributions. Par exemple, le revenu imposable moyen pour l’impôt a augmenté de plus de 8% dans le canton entre 2005 et 2015. Le Gouvernement ajoute que le pourcentage de contribuables jurassiens disposant d’une fortune nette supérieure à un million de francs tend à progresser. Il est passé de 1,3% en 2007 à 2,14% en 2017. Ce chiffre est, à titre d’exemple, de 13% dans le canton du Zoug.





Grosses fortunes plus nombreuses

En ce qui concerne les très grosses fortunes jurassiennes, les patrimoines de 10 millions de francs et plus, leur nombre a quasiment doublé, passant de 26 en 2007 à 47 en 2017. À la question de savoir si les paradis fiscaux sont fortement répandus, le Gouvernement répond qu’il est très ardu de le savoir. Avec la mise en vigueur de l’échange automatique de renseignements, il estime que les tentatives de dissimulation de fortune à l’étranger tendront à diminuer.

L’exécutif cantonal a, par ailleurs, décidé de renoncer à publier un rapport annuel sur la répartition des richesses. Il explique que les statistiques de l’Administration fédérale des contributions sont suffisamment complètes. Des informations sur la situation financière des Jurassiens sont également à disposition dans le rapport social 2021. /alr