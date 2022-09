Partager son expérience de conteur

Un conteur français livre son expérience ce week-end à Porrentruy. L’association de formation de conteur social, Isabeille, a convié Marc Buléon, par ailleurs conférencier et écrivain. Il partagera son expérience lors de plusieurs rendez-vous. Marc Buléon animera une conférence-atelier vendredi après-midi, réservée aux professionnels de l’éducation, de la santé et du social. Deux stages seront aussi organisés dimanche et lundi. Enfin, un spectacle intitulé « A portée de voix. Récit imaginaire de vraies vies » est au programme vendredi soir à la salle des Hospitalières. /comm-ncp