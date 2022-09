Quand la pub horlogère mise sur la modernité

Cela fait plus d’un siècle que les marques horlogères innovent en matière de publicité. Elles recourent largement dès la fin du 19e siècle à la notion de modernité dans leurs annonces, le moyen pour elles de montrer une image dynamique et fiable. Le Musée de St-Imier s’est plongé dans ces publicités d’époque. Il propose jusqu’au 11 décembre une exposition. Son commissaire Jérôme Gogniat raconte : « Les marques se sont de plus en plus associées à des événements, par exemple un premier vol en avion ou une expédition à l’autre bout du monde. Le sport est aussi devenu un vecteur de publicité. » Une notion de progrès et de performance utile, d'autant que l'horlogerie peine parfois à mettre en lumière ses innovations, cachées des regards car enfermées dans un boîtier.