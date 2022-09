Une 3e place suisse sur la Route du Poisson

Une belle médaille de bronze pour la Suisse… et aussi un peu pour le Jura. L’équipe de Suisse du Franches-Montagnes s’est hissée à la 3e place de la Route du Poisson. Cette dernière, qui s’est tenue la semaine passée, de lundi à dimanche, en France, est considérée comme la plus grande course européenne de relais d’attelages de chevaux de trait. Le Jurassien Joe Leiber faisait partie de l’équipe qui a dû relever différentes épreuves. Parmi elles, la traction. Joe Leiber explique qu’il fallait tirer dix personnes dans une luge sur du sable : « On s’en est bien sorti. On a terminé 5e sur 12 ». Mais là où l’équipe a cartonné, c’est l’épreuve où il fallait rallier Boulogne-sur-mer à Paris sur 300km : « On a été très bon sur cette épreuve-là, on est remonté dans le classement », confie Joe Leiber qui relève que cette épreuve demande précision et orientation. Le Jurassien n’oubliera pas la parade sur les Champs-Elysées où chaque attelage a pu défiler : « C’était assez incroyable ! Atteler dans Paris, ce n’est pas demain qu’on pourra refaire ça ». Au niveau du classement, c’est l’équipe française Trait de Normandie qui a raflé la première place, suivie par l’équipe belge Trait d’Union. /ech