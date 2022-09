« À la conquête de la mairie des Bois » (2/8)

À 34 ans, Gaëtan Cattin siège au Conseil communal des Bois depuis 3 ans et occupe le poste de vice-maire cette année. Le candidat UDC souhaite rapprocher les habitants de leurs autorités. Ce mécanicien sur machines agricoles entend aussi continuer à défendre l’autonomie de sa commune et celle de ses concitoyens : « Je suis très intéressé par le poste de maire, au niveau de la variété de la fonction et de l’enrichissement personnel. J’aimerais améliorer la collaboration entre la commune et les citoyens, pour que ceux-ci se sentent plus concernés au niveau communal, car on voit une nette baisse de l’attrait pour les fonctions à l’exécutif ou au législatif. Ce serait aussi bien que les jeunes s’investissent davantage. Je souhaite aussi privilégier les entreprises, les commerces, ainsi que les sociétés locales, afin de les garder dans le village », avance Gaëtan Cattin.