Emmanuel Ravalet : « La mobilité est à consommer avec modération »

« On a pris un certain nombre de mauvaises habitudes » en termes de mobilité, estime Emmanuel Ravalet. Membre du bureau d’études Mobil’homme et chargé de cours à l’EPFL, il estime qu’il serait bon, au niveau individuel, de se demander si « nos déplacements sont indispensables et est-ce que la voiture s’impose pour tous ces déplacements ». Emmanuel Ravalet donne une conférence mardi soir à Porrentruy dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité. Il présentera quelques pistes pour se déplacer mieux et diminuer son impact écologique. Au niveau collectif, les « institutions, collectivités, entreprises, doivent se pencher sur ces questions », ajoute encore le conférencier. /mmi