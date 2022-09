Le toilettage en mode compétition

C’est l’effervescence dans un salon de toilettage à Alle. D’ici peu, les deux professionnelles s’en iront en Belgique pour représenter la Suisse au Championnat du monde de toilettage par équipe. Karine Cordella, en tant que capitaine, Allison Cabibbo et trois autres toiletteuses se rendront à Courtrai de vendredi à dimanche. Chaque participante concourt dans une catégorie différente et s’occupe seule de son chien. Face au chrono, aux spectateurs et aux juges, la tension risque bien de grimper pour Allison Cabibbo et son caniche royal nommé Pandora. Pour l’occasion, le chien arbora une coupe « lion continental ». La professionnelle explique que c’est une coupe extravagante qui pourrait la démarquer. Pandora aura ainsi plusieurs pompons sur le corps et une crinière digne des grands félins. Sa propriétaire est convaincue que la beauté de l’animal saura faire la différence : « j’ai juste à la rendre encore plus belle ». Mais pour le moment, le caniche porte des élastiques pour éviter que ses poils ne s’emmêlent et se cassent.