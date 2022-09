Felicitas Holzgang a laissé davantage de place à sa créativité

Ces pièces en argile se veulent pour la majorité utilitaires, mais ont aussi vocation à embellir une pièce. L’artiste a aussi innové cette année au niveau des techniques. Felicitas Holzgang nous partage le coup de cœur de son exposition : « Il y a une série de vases qui me touche. Depuis que je fais de la poterie, j’ai toujours admiré les pièces d’un potier anglais et je me demandais comment il avait fait pour leur donner cette forme. Et cette année, j’ai trouvé. Ce sont des vases qui sont tournés et pliés et qui ont une géométrie particulière », confie la potière de Bonfol.