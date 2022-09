Les soutiens de la Loterie romande répartis

Une enveloppe de 892'500 francs a été distribuée dans le cadre de la répartition de l’argent de la Loterie romande pour le 3e trimestre 2022. Le Gouvernement jurassien a validé la clé de distribution proposée par la Délégation jurassienne, selon une information publiée mercredi. En tout, 52 projets ont bénéficié d’un soutien. La culture est le secteur qui a reçu le plus d’argent, soit 632'500 francs, ce qui représente plus de 70% du montant global. La promotion du tourisme et le développement ont notamment touché 161'000 francs et la jeunesse 73'000 francs. /comm-alr