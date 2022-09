Plus de présence et de dynamisme pour l’AJAS

L’Association Jurassienne pour l’Action Sociale (AJAS) veut se redynamiser. Après plusieurs constats, dont notamment les conclusions du rapport social 2021 qui montre que près de 15% de la population jurassienne est en situation précaire, elle souhaite être plus active et plus présente dans les réflexions sur les questions sociales. Parmi la stratégie envisagée présentée mardi lors de l’assemblée générale, la création de groupes de travail pour se pencher sur différents domaines, au niveau communicationnel et politique entre autres. Un nouveau site internet a par exemple été tout récemment créé. Selon Pierluigi Fedele, les moyens sont là : « La problématique n’est pas financière. Il faudra par contre qu’il y ait une volonté des acteurs de terrain, des travailleurs sociaux et des bénéficiaires », estime le membre du comité de l’AJAS et directeur de l’Association jurassienne d’accueil des migrants (AJAM).