Un prix qui récompense la passion communicative de Laurent Barotte

Une belle récompense pour un transmetteur de savoir-faire. L’enseignant en horlogerie Laurent Barotte sera récompensé jeudi à La Chaux-de-Fonds par le Musée international de l’horlogerie. Le Bruntrutain recevra le prix Gaïa dans la catégorie Artisanat Création. Cette distinction est décernée depuis 1993. Le jury a salué son expertise en pendulerie, sa passion communicative et l'ambition des projets menés avec ses étudiantes et étudiants, au profit de la valorisation de l'horlogerie monumentale dans l'espace public. Laurent Barotte enseigne l’horlogerie au niveau CFC au sein de la division technique du CEJEF. Et le pendulier ignorait que son nom figurait dans la liste des sélectionnés pour cette édition 2022. Il a été très surpris par cette nouvelle, lui qui n’est plus artisan. « C’est vraiment un grand moment dans ma carrière. Je suis très honoré et très surpris d’avoir reçu ce prix. Je crois que le jury a apprécié le fait que je sois transmetteur de gestes et de savoir-faire. Si on ne transmet pas ce savoir-faire horloger aux jeunes, on peut craindre qu’il nous file entre les doigts. Ce prix redore aussi le blason de la pendulerie auprès du grand public », explique Laurent Barotte, qui veut partager ce prix avec ses collègues et ses étudiants.