La garde médicale aussi par télémédecine dans le Jura

La garde médicale dans le canton du Jura s’étoffe avec une offre de télémédecine facultative. Une possibilité de recourir à une consultation en ligne auprès de médecins spécialement formés sera disponible à partir de lundi. La nouvelle offre qui concerne les urgences non vitales se veut complémentaire à ce qui existe déjà et la population aura le choix d’y recourir ou non. Elle est proposée par le Service de la santé publique et la Société médicale du canton du Jura. Concrètement, la personne qui compose le 0800 300 033 en journée pourra donc choisir entre un contact avec la garde médicale ou une consultation téléphonique. Durant la nuit, la personne qui s’adresse à la garde médicale sera mise en contact avec la régulation de la centrale 144 et plus avec l’Hôpital du Jura. Le 144 dirigera ensuite le patient vers la prise en charge adéquate et pourra lui proposer de demander une consultation médicale par téléphone, au lieu d’être mis en relation avec les urgences.

La nouvelle offre de télémédecine sera assurée par un prestataire indépendant qui regroupe 120 praticiens et qui sera atteignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les consultations seront payantes et permettront d’obtenir une ordonnance, un certificat, une orientation vers un spécialiste ou encore une prescription. Le patient pourra aussi être réorienté vers son généraliste ou vers les urgences, selon la gravité de la situation. Le canton du Jura note que la consultation en télémédecine sert de complément et permet de proposer une réponse appropriée et rapide tout en évitant aux patients de se déplacer. Il souligne que la solution est particulièrement intéressante pour les affections bénignes.

A noter que le numéro 144 reste, bien évidemment, de mise en cas d’urgence vitale. /comm-fco