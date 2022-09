Plus de 550 coureurs tombés du lit

Les lève-tôt ont transpiré vendredi matin à Delémont. Plus de 550 motivés ont participé à la course non chronométrée Wake up and run. Le départ a été donné à 5h30 pour un parcours de 5km dans les rues de la capitale jurassienne. Il s’agissait de la 15e et dernière étape du Tour 2022. /comm-emu