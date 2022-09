Coup d’envoi de la Fête de la Damassine AOP

Un emblématique fruit jurassien est mis à l’honneur. La première Fête de la Damassine AOP s’est ouverte ce samedi matin avec la partie officielle. Deux sites accueillent la manifestation : Ô Vergers d’Ajoie à Porrentruy et le gîte de la Bergerie à Mormont. Alors que le damasson a obtenu son appellation d’origine contrôlée il y a une dizaine d’années, c’est le moment pour l’interprofession de redynamiser la filière qui compte 83 producteurs. Selon le président de l’interprofession, cet événement signe « le début d’une nouvelle ère pour cette eau-de-vie ». Alain Perret assure que la Damassine AOP est « promise à un magnifique avenir ». Jean-Paul Lachat, chef du service de l’Economie rurale, a rappelé que le Jura compte trois produits phares qui ont désormais chacun leur fête : le cheval franches-montagnes et son Marché-Concours, la Tête de Moine célébrée à Bellelay, et enfin le damasson et sa Fête de la Damassine.

Le président de l'interprofession Damassine AOP, Alain Perret, était l'invité du journal de la mi-journée sur RFJ, en direct de Porrentruy.